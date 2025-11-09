Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 9 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler 9 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini açıklıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitelerinde en güncel bilgiler yer alıyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 08:33 Güncelleme: 09.11.2025 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. İşte 9 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile güncel deprem listesi

        • 2

          SINDIRGI’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.00’da Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          9 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-11-09 08:10:19 39.20083 28.25139 8.66 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
          2025-11-09 08:00:50 39.20889 28.20278 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
          2025-11-09 07:53:33 39.22472 28.18222 6.84 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
          2025-11-09 07:50:02 38.29111 38.25528 8.05 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
          2025-11-09 07:42:31 39.21806 28.17528 6.69 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
          2025-11-09 07:33:52 39.19194 28.25417 10.4 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
          2025-11-09 07:32:42 39.18861 28.24861 6.55 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
          2025-11-09 07:29:13 39.16778 28.31972 5.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        • 3

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Umudun 7. günü
        Umudun 7. günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa