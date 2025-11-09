Son depremler 9 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini açıklıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitelerinde en güncel bilgiler yer alıyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı
Son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. İşte 9 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile güncel deprem listesi
SINDIRGI’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.00’da Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
9 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
