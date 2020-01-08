Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece AFAD verilerinde göre Manisa'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. İşte 6 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 8 OCAK 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 8 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.08 06:54:40 38.5203 33.9393 9.4 -.- 1.6 -.- BAGLIKAYA-(AKSARAY) İlksel 2020.01.08 04:27:35 39.8353 41.8553 8.0 -.- 2.0 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2020.01.08 04:22:37 40.0945 41.0355 10.8 -.- 1.4 -.- ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel 2020.01.08 03:31:11 39.6848 41.1905 12.2 -.- 1.5 -.- CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) İlksel 2020.01.08 03:14:48 37.3742 38.7795 1.8 -.- 1.6 -.- AKPINAR-(SANLIURFA) İlksel 2020.01.08 02:46:44 36.2180 30.9220 7.5 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.08 00:59:29 37.8062 29.7485 4.8 -.- 1.4 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2020.01.08 00:36:47 38.2020 36.2852 18.9 -.- 1.4 -.- TASPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2020.01.07 23:42:39 38.6728 27.9175 8.2 -.- 2.3 -.- OZANCA-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2020.01.07 23:27:36 37.8300 29.6762 13.7 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2020.01.07 23:27:21 36.1538 29.1437 14.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.07 22:37:37 40.2052 31.8902 4.3 -.- 2.1 -.- GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2020.01.07 22:15:44 36.9048 35.9770 3.4 -.- 2.5 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel 2020.01.07 21:53:57 34.5385 32.4043 17.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.07 21:17:33 36.2985 28.9450 15.6 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2020.01.07 20:35:46 39.4658 33.0195 8.7 -.- 1.2 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel 2020.01.07 19:56:48 37.9008 29.6395 5.0 -.- 1.9 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.07 19:09:05 39.0408 32.8748 0.0 -.- 1.4 -.- DOGUTEPE-KULU (KONYA) İlksel 2020.01.07 17:26:11 40.4243 30.7792 26.8 -.- 1.6 -.- BULANIK-GOYNUK (BOLU) İlksel 2020.01.07 17:14:39 40.2588 30.7270 7.8 -.- 1.5 -.- KAYABASI-GOYNUK (BOLU) İlksel 2020.01.07 15:30:26 38.6028 30.1357 5.0 -.- 2.2 -.- CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2020.01.07 15:28:19 38.6887 30.2350 16.5 -.- 1.9 -.- KIRKA-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel 2020.01.07 14:50:17 38.1995 40.4182 10.5 -.- 3.0 3.2 OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel