Erzurum ve Konya'da deprem! 3 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye, sık sık yer sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bugün, farklı bölgelerde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken, meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Ülkemizde gün içinde birçok küçük ölçekli deprem meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri gözler önüne seriyor. İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi son dakika deprem listesi...
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ERZURUM'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:49'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
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KONYA 1.6 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 05:43'te Konya'nın Yunak ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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