Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Son olarak 07:25'te Antalya Manavgat'ta 2.3 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 72.4 km derinlikte olduğu belirtildi. İşte, 25 Ekim son deprem listesi...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 25 EKİM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: