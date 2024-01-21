AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?
Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yurdumuzda meydana gelen depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor ve anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Sivas'ta yaşanan sarsıntının ardından "Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları araştırması sıklaştı. İşte, 21 Ocak 2024 Pazar Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...
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Son dakika depremler listesi... Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Yurt genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sivas'ın Gürün ilçesi 4.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı. İşte 21 Ocak 2024 Pazar son depremler listesi...
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SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Ocak saat 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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