21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de İstanbul'la başlayıp, Elazığ, Malatya ve Van depremleriyle devam eden şiddetli depremlerin ardından vatandaşlar en ufak şiddette deprem bile olsa son deprem listesi, en son nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu gibi soruların yanıtı araştırıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri ölçerek son deprem listesini yayınlıyorlar. 21 Mart 2020 deprem listesi de şu şekilde oldu...
AFAD SON DEPREM LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.03.21 08:57:25 37.4420 35.9843 11.3 -.- 1.4 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)
2020.03.21 08:23:51 39.0200 27.8703 11.6 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.03.21 08:21:12 39.0788 27.8330 3.7 -.- 2.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.03.21 08:13:30 38.4123 39.1267 12.5 -.- 1.9 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.03.21 07:11:47 38.4427 39.3833 6.7 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.03.21 06:30:23 38.7505 29.8637 5.5 -.- 1.6 -.- HASANKOY-BANAZ (USAK)
2020.03.21 05:21:35 37.8117 29.6410 4.2 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI)
2020.03.21 05:19:21 37.4822 36.0232 5.4 -.- 1.5 -.- HOYUK-SUMBAS (OSMANIYE)
2020.03.21 04:53:58 38.9228 36.4978 4.5 -.- 1.7 -.- HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI)
2020.03.21 04:46:50 38.9858 28.1192 22.9 -.- 1.4 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
2020.03.21 04:28:03 39.0997 27.8352 9.2 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.03.21 04:15:34 39.0780 27.8822 13.7 -.- 1.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.03.21 04:01:42 40.0000 24.6275 13.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2020.03.21 03:41:29 38.3252 44.2963 22.4 -.- 2.4 -.- ESMEPINAR-BASKALE (VAN)
2020.03.21 02:15:03 38.4115 39.2683 6.3 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.03.21 01:08:19 38.8592 27.7210 8.9 -.- 1.7 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.03.21 00:29:44 39.1895 25.5557 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2020.03.21 00:14:06 38.1963 44.7775 3.8 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2020.03.21 00:12:50 35.0218 26.7095 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.03.20 23:56:40 38.4387 44.6408 5.6 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2020.03.20 23:54:42 34.9630 26.7473 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.03.20 23:27:12 39.1645 25.6810 2.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2020.03.20 23:10:03 39.0305 25.6298 2.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2020.03.20 22:58:38 38.3603 39.2108 13.2 -.- 1.9 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.03.20 22:46:05 38.3668 39.1412 4.7 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.03.20 22:31:44 37.5090 36.0390 5.0 -.- 3.2 3.2 GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2020.03.20 22:11:16 38.9662 27.9260 13.5 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.03.20 22:07:38 37.5692 36.0237 5.3 -.- 1.2 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
2020.03.20 21:53:12 38.3647 39.1108 3.6 -.- 1.8 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.03.20 21:41:34 38.9910 27.8522 5.0 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
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