Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülke genelinde yaşanan tüm depremleri dakika dakika açıklıyor. Türkiye deprem bölgesi olması sebebiyle son depremler araştırmaları hiç bitmiyor. Ülke genelinde en çok merak edilen şeylerin başında Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haberleri oluyor. İşte 15 Ekim 2020 son depremler...

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 EKİM 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.