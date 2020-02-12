Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Malatya, Manisa ve Elazığ'da artçı depremler devam ediyor. En son bu sabah Malatya'da 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 12 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER - 12 ŞUBAT

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 12 ŞUBAT 2020

2020.02.12 09:09:42 38.1833 38.7835 20.3 -.- 1.7 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.12 09:07:53 37.2775 26.5893 9.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.02.12 08:45:32 38.2218 38.7355 2.1 -.- 2.2 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.12 08:01:05 39.1645 27.8608 9.8 -.- 1.5 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.12 07:54:49 38.2220 38.7527 3.3 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.12 07:48:00 38.9817 27.8950 3.1 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.12 07:21:45 38.7438 27.8763 8.9 -.- 2.4 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2020.02.12 07:15:55 39.1112 27.8583 14.1 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.12 07:10:47 39.0827 27.8138 21.4 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.12 07:08:57 37.3732 35.8493 16.9 -.- 1.4 -.- KUYULUK-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.02.12 06:56:38 35.0058 27.8680 8.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.02.12 06:39:51 38.4313 39.1562 5.2 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.12 06:18:56 39.0953 27.8613 8.2 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel