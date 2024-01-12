Dün, Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler yaşandı. Meydana gelen küçük çaplı depremlerden sonra gözler bugüne çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık ve canlı olarak kaydediyor. Peki, son deprem nerede oldu? İşte, 12 Ocak Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi....