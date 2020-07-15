AA

'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Kastamonu'daki Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaş, Hava Kuvvetleri arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaş, arazi şartları nedeniyle ulaşılamayınca devreye asker girdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşı kurtarmak için Hava Kuvvetleri arama kurtarma helikopteri ve timi olay yerine intikal etti. Nefes kesen operasyonla kurtarılan vatandaş, Bartın Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Operasyona ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir" ifadesine yer verildi.