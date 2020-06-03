İHA

Amasya'da, insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Yakup Sert, yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi. Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Sert ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yakup Sert, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.