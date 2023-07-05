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15 yaşındaki kızın evlendirileceği damat adayı ile anne ve babaları gözaltında

Niğde'de yaşayan 15 yaşındaki bir çocuğun, zorla evlendirilmek istendiğine dair paylaşımları üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı. Başlatılan soruşturmada kız çocuğunun teyzesinin oğlu ile anne ve babaları gözaltına alındı

Giriş: 05.07.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Zorla evlendirilmek istenen çocuğun annesi ve babası gözaltına alındı! - Güncel haberler
Zorla evlendirilmek istenen çocukla ilgili flaş gözaltılar!
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DHA

Niğde'de, zorla evlendirildiğini söyleyip yardım isteyince korumaya alınan kız çocuğu A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve babaları gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde, A.Ö., önceki gün zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi.

Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.

AKRABA EVLİLİĞİ

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.

Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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