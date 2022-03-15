Zorba dehşet saçtı! Okuldaki görevliyi kaçırdı

Son dakika haberine göre korkunç olay, dün akşam Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu´nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesaideyken yanına E.A. geldi.

DHA'nın haberine göre E.A., karşılıksız aşk beslediği H.İ.'yi bir süre sonra zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

H.İ. direnince A.A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. E.A., H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, kısa süre sonra H.İ. serbest bırakıldı. H.İ. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alındı.

Polis, E.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.