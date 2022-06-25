Zonguldak'ta fırtına! Çaycuma'da hortum çıktı

İHA

Zonguldak'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasar meydana geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentte şiddetli fırtına etkili oldu.

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyün sahilindeki bir işletme fırtınadan zarar gördü. Çetin Coşkun'a ait işletmede maddi hasar meydana geldi. Fırtına ağaçları devirdi, masalar ve sandalyeler adeta havada uçuştu. İşletme çatısının bir kısmı çöktü. Birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

HORTUM KORKUTTU

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bu sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.

O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, Sabah 7.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım” şeklinde konuştu.