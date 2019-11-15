15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı.
Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı.
"BİR SORUNUN VARSA ŞUNU İÇ"
İHA'da yer alan habere göre bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu. Bir öğretmenin ’Kalkıyor musun içeri?’ diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, ’Kalkıyor musun kalkmıyor musun?’ diye çıkıştı.
ÖĞRETMENİ TEKME ATTI
Öğrenci ağlayarak, ’Beni oynatmıyorsunuz’ deyince, tekme atan öğretmen, ’Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum’ diyerek öğrenciye kafa attı. Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.
"ÇOCUĞU HÂLÂ DÖVÜYORLAR"
Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı. Görüntünün ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
KAYSERİ VALİLİĞİ: "İŞTEN ÇIKARILACAK"
Zihinsel engelli öğrencisini darp eden ve açığa alınan öğretmenle ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır" denildi.
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