Zehirlendiklerini fark ettiler! Kahreden haber!

AA

Son dakika haberler... Konya'nın Seydişehir ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evde, yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

ZEHİRLENDİKLERİNİ FARK ETTİLER

AA'da yer alan son dakika haberine göre Ayşe Teke (57), eşi Şenol Teke (54) ve oğulları Emre Teke ile Mevlüt Teke evlerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

AİLE FERTLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlendikleri tespit edilen Teke ailesi ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE HAYATA VEDA ETTİ

Durumu ağır olan anne Ayşe Teke yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİ VE OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Durumları ağır olan Mevlüt Teke ve Şenol Teke de ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.