20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Ocaklar Mahallesi'nde Kurban Bayramı’nın 2. günü kan donduran bir olay yaşandı. İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için Ocaklar’a gelen Serkan ve Sinem Cebeci çifti, 10 yaşındaki kızları Selin Cebeci’yi de yanlarına alarak eğlence mekanına gitti.
SAÇMALAR VÜCUDUNA İSABET ETTİ
İHA'da yer alan habere göre mekanda çıkan tartışma sırasında Erdem Turan isimli şüphelinin daha önce tartıştığı E.S.'ye yönelik ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük kızın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Selin Cebeci, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ORGANLARI 6 ÇOCUĞA UMUT OLDU
Küçük kız yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren ölüm kalım savaşını kaybetti. Dün sabah beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci’nin ailesiyle görüşen organ koordinatörleri Cebeci Ailesi'ni küçük kızlarının organlarının bağışlaması için ikna etti. Ailenin bağış için onay vermesinin ardından zamana karşı yarış başladı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda küçük kızın organları 6 küçük çocuğun yaşama tutunması için nakil merkezlerinde nakledilmek üzere operasyonla alındı.
14 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Selin Cebeci’nin kalbi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, karaciğeri ile her iki böbreği ve korneaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne organ sırası bekleyen hasta çocuklara nakledilmek üzere gönderildi. 2 kişinin hayatını kaybedip 13 kişinin yaralandığı ve E.T. isimli şüphelinin tutuklandığı olay ile ilgili tahkikat devam ederken küçük kızın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan baba Serkan Cebeci'nin kızının ölümünden 14 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
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