Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ANTALYA'DA ETKİLİ OLACAK

Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 24. Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN: 23, parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 11, Parçalı ve az bulutlu.

ARTVİN: 15, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 6, Az bulutlu ve açık.

KARS: 5. Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 12, Az bulutlu ve açık.

VAN: 9, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 16, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 16, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 18, Az bulutlu ve açık.