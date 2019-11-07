07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1999 yılında patronu Nilgün Kırlı’yı öldürme suçundan hüküm giyerek 15 yıl hapis yatan Yunus Kahraman’ın adı teyzesi Gülümser Bulut’un öldürülmesi ve 17 aydır kayıp olan Özlem Akusta olayında da konuşulmaya başlanmıştı. Hakkında çıkan yakalama kararı sonrası polis her yerde Yunus Kahraman'ı aramaya başladı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenlediği operasyonla Kahraman'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Buca Kapalı Cezaevine gönderildi.
ÖZLEM AKUSTA HALA KAYIP
Yunus Kahraman’ın tahliye edilmesinin ardından İzmir’de Özlem Akusta kayıplara karıştı. Akusta’nın yakınları kayıp başvurusu yaparken, Akusta’nın son görüştüğü ismin Yunus Kahraman olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Yunus Kahraman, Özlem Akusta ile Fahrettin Altay Meydanı’nda buluştuklarını, daha sonra ise ayrıldıklarını ve voleybol maçına gittiğini iddia etti.
Emniyet birimleri, Yunus Kahraman ile Özlem Akusta’nın Karaburun’a gittiklerini ve Akusta’nın telefonunun saat 12.45’de kapandığını belirledi. Aynı şekilde Yunus Kahraman’ın da aynı saatlerde telefonunun kapalı olduğu kayıt altına alındı. Diğer yandan, Yunus Kahraman’ın olaydan bir gün önce İzmir’de araç kiraladığı ve Akusta ile Kahraman’ın bu araçla Karaburun’a gittiği kayıtlara geçti.
TEYZESİNİN ÖLÜMÜNDE DE ADI GEÇTİ
Özlem Akusta soruşturmasının devam ettiği sırada, yine 2018’de, Yunus Kahraman’ın teyzesi Gülümser Bulut’un cesedi evinde bulundu. Cesedi inceleyen uzmanlar, cinayetin, cesedin bulunmasından 72 saat önce işlendiğini tespit etti.
Gülümser Bulut’un evinin karşısında bulunan apartmanın kameraları incelemeye alındı ve 1 erkek şahsın eve girdiği, 2 saat 48 dakika evde kaldığı belirlendi. Evde yapılan incelemede ise parmak izine rastlanmadı. Soruşturmayı detaylandıran emniyet güçleri, Özlem Akusta’nın kaybolması olayıyla ilgili teknik takip altında tuttuğu Yunus Kahraman’ın cinayet sırasında Gülümser Bulut’un evinde olduğunu tespit etti.
EL YAPILARI UYUMLU ÇIKMIŞTI
Gülümser Bulut cinayetine ilişkin dava açılırken, Bulut ailesinin avukatları, Özlem Akusta’nın kaybolmasının ardından, banka kartıyla ATM’den para çeken şahsın elleri ile Yunus Kahraman’ın ellerinin karşılaştırılmasını ve bilirkişi tarafından rapora dökülmesini istedi. Akusta’nın banka kartıyla para çekilmesi sırasında kaydedilen görüntüleri inceleyen bilirkişi, parayı çekmeye çalışan şahıs ile Yunus Kahraman’ın aynı parmak ve el yapısına sahip olduğunu belirledi. Bilirkişinin raporu üzerine, parayı çeken şahsın Yunus Kahraman olduğunun kesinlik kazandığı ifade edilmişti.
Yunus Kahraman'ın 1999 yılında, yakın arkadaşı Volkan Kırlı’nın ablası Nilgün Kırlı’nın yanında işe girdiği, Nilgün Kırlı'nın iş yerinin kasasından para çalındığını fark etmesiyle şüphelendiği Yunus Kahraman’ı işten çıkardığı, Yunus Kahraman'ın da Nilgün Kırlı’nın evine girerek onu öldürdüğü öğrenildi. Nilgün Kırlı cinayetinden müebbet hapis cezası alan Yunus Kahraman, 15 yıl cezaevinde yatmış daha sonra gelen afla tahliye olmuştu.
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