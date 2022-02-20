Yunanistan'da yangın çıkan feribotta son durum!

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Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribotta yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Reuters'ın servis ettiği habere göre kayıp 12 kişiden biri bulundu. 278 kişinin bulunduğu gemide 12 kişi aranıyordu, yetkililerin son açıklamasına göre 1 kişi canlı olarak bulundu.

18 Şubat sabahı Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyreden ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu feribotta yangın çıkmıştı.

BİR TÜRK VATANDAŞI KAYIP

Kayıp olan Mehmet Çakır isimli Türk vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için ilgili makamlarla toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, "Maalesef ilgili makamlardaki bilgi de bizimkiyle aynı yönde. 12 kayıp yolcudan birisi olarak kayıp listesinde yer alıyor. Onun akıbetinin belirlenmesi şu an önceliğimiz." diye konuştu.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribottaki yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yolcu listesinde yapılan kontroller ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda belirlenen kayıp sayısının 12'ye yükseldiği belirtilerek, toplam 278 kişinin feribottan kurtarıldığı kaydedildi.