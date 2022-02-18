Yunanistan'da 300'e yakın kişiyi taşıyan gemide yangın!

Son dakika... Yunanistan liman polisi, 237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'in İyon Denizi'nde seyreden İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktığını duyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri, Yunanistan'dan İtalya'ya giden 288 kişilik gemide yangın çıktığını açıkladı. Yangına neyin sebep olduğunun henüz bilinmediği ifade edildi.

237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'in İyon Denizi'nde seyreden İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.