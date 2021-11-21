Yunan unsurlarından 'insanlık dışı' uygulama!

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​Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), farklı dönemlerde kaydettiği görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlere yönelik acımasız müdahalesi görülüyor.

DHA'nın haberine göre, kamera kayıtlarıyla da birçok kez kanıtlanan insanlık dışı uygulamada Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri kaçak göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor. Tehlikeli manevralarla botun ilerlemesine engel olup, batırmaya çalışan Yunan güçleri, göçmenlere sopa ile vuruyor ve silah doğrultuyor.

Görüntülerde ayrıca Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye'nin yardım ettiği göçmenler arasında Yunan personeli tarafından darbedilen kişiler de bulunuyor.

AK PARTİ SÖZÜCÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ahlaksızlık ve zalimlik. Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor, savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV’lerde yayınlanıyor."

Çelik'in paylaşımında insanlık dışı uygulamaların olduğu video da yer aldı.