REKLAM advertisement1

Aegean Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.