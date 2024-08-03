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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Yunan havayolları Tel Aviv'e uçuşları durdurdu | Dış Haberler

        Yunan havayolları Tel Aviv'e uçuşları durdurdu

        Yunanistan'ın Aegean Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 00:18 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:18
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        Yunan havayolları Tel Aviv'e uçuşları durdurdu
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        Aegean Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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