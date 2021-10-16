Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var! - Haberler

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşanırken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi

16.10.2021 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var! - Haberler
Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!
0:00 / 0:00
İHA

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekke mevkiinde saat 06.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

150 METREDEN DEREYE YUVARLANDI

İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.

ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU AÇIKLANDI

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yuvarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
3 yıl önce yapıldı ama kimse ilk bakışta anlayamıyor
3 yıl önce yapıldı ama kimse ilk bakışta anlayamıyor
Putin'den şok tepki! 'Güzel kadın ama anlamıyor'
Putin'den şok tepki! 'Güzel kadın ama anlamıyor'
Tamamen Gollum oldu! Bir gören bir daha baktı
Tamamen Gollum oldu! Bir gören bir daha baktı
Kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor
Kilosu 4 bin lira! Faydasını bilen kullanıyor
Yurtdışından gelen hastalara vize kolaylığı
Yurtdışından gelen hastalara vize kolaylığı
Tokat'ta mucize kurtuluş
Tokat'ta mucize kurtuluş
Beyoğlu'nda turizm denetimi
Beyoğlu'nda turizm denetimi
Rus ve Çin donanmasından ortak tatbikat!
Rus ve Çin donanmasından ortak tatbikat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.