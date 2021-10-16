Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

SON DAKİKA: Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var! - Haberler

İHA

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekke mevkiinde saat 06.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

150 METREDEN DEREYE YUVARLANDI

İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.

ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU AÇIKLANDI

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yuvarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.