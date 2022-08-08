Yol vermeme kavgasında burnunu kırdı!

DHA'da yer alan habere göre iki sürücü yol ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda M.B., Y.E.D.'nin başını otomobilin kaputuna defalarca vurdu.

M.B., daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Y.E.D.'nin burnunun kırıldığı belirlendi.

Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çevredekilerin uyarısı üzerine, "Bu işin ayıbı yok. Bana böyle artistlik yapmayacak" dediği duyulan M.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.