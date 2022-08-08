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Yol vermeme kavgasında burnunu kırdı!

Ankara'da, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada M.B. (31), Y.E.D.'nin (46) kafasını defalarca otomobilin kaputuna vurarak, burnunun kırılmasına yol açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan M.B., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

08.08.2022 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara'da yol vermeme kavgasında burnunu kırdı!
Yol vermeme kavgasında burnunu kırdı!
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DHA

Ankara'da, dün Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde, otomobil sürücüsü M.B. (31) ile sürücü Y.E.D. (46) arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINI DEFALARCA KAPUTA VURDU

DHA'da yer alan habere göre iki sürücü yol ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda M.B., Y.E.D.'nin başını otomobilin kaputuna defalarca vurdu.

BURNUNUN KIRILDIĞI BELİRLENDİ

M.B., daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Y.E.D.'nin burnunun kırıldığı belirlendi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çevredekilerin uyarısı üzerine, "Bu işin ayıbı yok. Bana böyle artistlik yapmayacak" dediği duyulan M.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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