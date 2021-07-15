'Yok artık' dedirten tamir!

Bursa'da seyir halindeki klasik bir otomobilin, kaput bölümünde oturarak elektrik arızasını gidermeye çalışan kişinin görüntüleri görenleri şaşırttı.

Görüntüler, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde kaydedildi. Kimliği belirsiz bir kişi, seyir halindeki klasik otomobilin kaput bölümüne oturarak elektrik arızasını gidermeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.