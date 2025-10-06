Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem Ege YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı | Son dakika haberleri

        YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

        ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2025 YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:00
        YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

        ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "2025-YKS sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir" denildi.

