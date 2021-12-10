Yine taksici dayağı! Afrikalı yolcuya saldırdılar

DHA

Korkunç olay, sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, Afrika uyruklu bir kişi ile bindiği taksinin şoförünün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, sözlü olarak başlayan tartışma, taksi şoförünün arkadaşlarını çağırması üzerine kavgaya dönüştü. Bir araya gelen taksi şoförleri, yolcuyu araçtan indirip darp etmeye başladı.

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Dakikalarca yerde tekmelenen yolcu, "Durun, yapmayın" diyerek taksicilerin elinden kurtulmaya çalıştı. Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, darp ve yolcunun kaçmaya çalıştığı anlar yansıdı.