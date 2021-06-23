Yine muz içinden çıktı: 463 kilo

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin’de zehir tacirlerine geçit vermedi. Operasyonda 463 kilo kokain ele geçirdi.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador’dan Mersin’de bir limana getirilen beş konteyner riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasına alındı. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı.
Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından, çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı. Söz konusu çantalarda toplam 463 kilo ağırlığında, sıkıştırılmış halde 404 paket bulunduğu saptandı. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizi neticesinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonrasında ele geçirilen 463 kilo kokain ile geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen rekor miktardaki kokain ile birlikte toplam toplam ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kilogram oldu. Bir hafta içerisinde imza atılan iki dev operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarına ağır bir darbe indirildi.
Operasyon sonrasında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. Önceki yıl ocak ve nisan aylarında yine Mersin ile İstanbul Ambarlı limanlarında da muz konteynerleri içinde toplam 122 kilo 795 gram kokain ele geçirilmişti.
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