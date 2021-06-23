Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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