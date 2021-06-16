En büyük kokain operasyonu! Mersin'de 1 ton yakalandı

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyuran Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" bilgisini verdi.

Muş, bu başarılı operasyondan dolayı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

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