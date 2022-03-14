'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi
Trafikteki maganda dehşetlerine bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari aracıyla eşini almaya giden Levent Yapar (58), yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle otomobille önünü kesen S.A. (24) tarafından darbedildi. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan Yapar, S.A.'dan şikayetçi oldu. Yapar, "Küfrederek beni dövmeye başladı. 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' dedikçe vurdu" dedi
Yine maganda dehşeti! Yalvarmasına rağmen saldırıya uğradı
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DHA
Korkunç olay, cuma günü, Bodrum-Yalıkavak yolunda meydana geldi. Eşini almak için hafif ticari aracıyla yola çıkan Levent Yapar'ın önü, otomobille kesildi.
DHA'nın haberine göre, otomobilden inen sürücü S.A., iddiaya göre, Yapar'ı yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle dövmeye başladı.
'YALVARMAMA RAĞMEN SALDIRDI'
Yapar'ın bir süre önce felç geçirdiğini ve kendisine vurulmaması gerektiğini söylemesine rağmen S.A. durmadı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine S.A., otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı.
Yapar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. S.A., kısa süre sonra otomobiliyle yeniden gelerek, Levent Yapar'a bir daha saldırdı. Arkadaşları tarafından otomobiline bindirilen S.A., uzaklaştı. Yapar ise hastaneye giderek, darp raporu aldı ve S.A.'dan şikayetçi oldu. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
'TANSİYONUM YÜKSELDİ, TEKRAR VURMAYA BAŞLADI'
Yaşananları anlatan Levent Yapar, "Araç arkadan gelip önümü kesti, kolu alçılı bir delikanlı indi. Küfrederek üzerime geldi. Onu ilk gördüğümde elimle 'Ne oldu?' şeklinde işaret yaptım. O üzerime gelirken ben konuşmak için dışarı çıkmaya çalıştım. Ben daha çıkmadan ayağıyla kapıya vurdu, ayağım kapının arasına sıkıştı sonra itip dışarı çıktım. Küfrederek beni dövmeye başladı. Ben 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' dedikçe o vurdu. Sonra arkadan ciple gelip S.A.'yı tutan arkadaşları, sinirli biri olduğunu, zararımı karşılayacaklarını ve konuyu kapatmamı söylediler. 'Ben dayak yediğimle mi kalacağım? Her önüne gelen yolda insan mı dövecek?' dedim. O sırada tansiyonum yükseldi. Arkadaşları da onu otomobiline bindirip uzaklaştırdılar. Daha sonra ikinci kez geldi, tekrar vurmaya başladı. Çevreden gelenler onu durdurdu. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: Yine maganda dehşeti! Yalvarmasına rağmen saldırıya uğradı/son-dakika-yine-maganda-dehseti-yalvarmasina-ragmen-saldiriya-ugradi-3375437
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