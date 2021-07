Yine koca dehşeti! Eşini vurup, intihar etti

AA

Kilis'te tartıştığı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ümit C. (32) ile eşi Şehriban C. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit C. tabancayla önce eşine sonra da kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Ümit C.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Şehriban C. yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.