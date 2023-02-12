Yıkılan hastane ile ilgili çarpıcı tespit!

DHA'da yer alan habere göre hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' yazdığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Büyük felakette, İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğu da yerle bir oldu. İçerisinde Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım ve Dahili Yoğun Bakım ünitelerinin bulunduğu blokta onlarca hasta ile sağlık çalışanı enkaz altında kaldı. Depremin 7'nci gününde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında kalanların yakınları umutla bekliyor.

İskenderun merkezinde 1968 yılında yapılan A bloğun 1992 yılında çalışma kapasitesinin arttırıldığı öğrenildi. Hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' yazdığı görüldü.