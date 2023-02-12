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Yıkılan hastanenin 'deprem dayanıklılık testi olumsuz' gelmiş

Türkiye'yi sarsan afette İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğu da yıkıldı. Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında ise 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' ifadesinin yer aldığı görüldü  

Giriş: 12.02.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yıkılan hastane ile ilgili çarpıcı tespit! 'Deprem dayanıklılık testi olumsuz' gelmiş
Yıkılan hastane ile ilgili çarpıcı tespit!
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DHA

Hatay'da yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğunun depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' yazdığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Büyük felakette, İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğu da yerle bir oldu. İçerisinde Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım ve Dahili Yoğun Bakım ünitelerinin bulunduğu blokta onlarca hasta ile sağlık çalışanı enkaz altında kaldı. Depremin 7'nci gününde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında kalanların yakınları umutla bekliyor.

İskenderun merkezinde 1968 yılında yapılan A bloğun 1992 yılında çalışma kapasitesinin arttırıldığı öğrenildi. Hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' yazdığı görüldü.

"HASTALARIN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Hemşire eşi Sevda Sertkol'un (42) hastane enkazında kaldığı belirten Nafi Sertkol (46), "Eşim deprem günü kalp damar cerrahisinde nöbetçi hemşireydi. Deprem olduğunda 3 çocuğumla evimden sağ salim çıktık. Eşime ulaşamadım. Hastaneye geldiğimizde hastanenin yıkıldığını gördük. Geldiğimizde hastaların aşağı düştüğünü gördük. Kendi imkanlarımızla yaralıları güvenli yere götürüp, tedavi ettirdik" dedi.

Umutlu olduğunu dile getiren Sertkol, "Merdiven boşluklarına ulaştık. Ama ne yazık ki 7'nci gününde bu seviyeye gelebildik. Bu bina çok eskiydi. İskenderun'un ilk hastanelerinden. Depreme dayanıksız raporu varmış. Bugüne kadar neden engellenmedi? Bu resmen cinayete teşebbüs. Umutlarımız devam ediyor. Umutlarımızın devam edebilmesi herkesin çalışması lazım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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