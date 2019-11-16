Antalya'nın Finike ilçesindeki Hasyurt Mahallesi piknik alanı mevkiinde dün öğleden sonra vatandaşlar, kıyıya büyük bir balık vurduğu ihbarında bulundu.

Gelen Sahil Güvenlik, Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekipleri, türü ve yaralama olup olmadığıyla ilgili inceleme yaptı.

ÖNCE YUNUS ZANNEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Yunus zannedilen canlının balina olduğu belirlenirken, balinanın sol gözündeki kanca çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan balina, tekrar denize bırakıldı.