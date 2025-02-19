İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin davasının 3’üncü duruşması görülüyor.

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İHA'da yer alan habere göre, davada yargılanan 34 kişinin meslekten 3 yıl men edildiği öğrenildi.

Dehşete düşüren olayda, bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşmasının görülmesine devam ediliyor.

Duruşma devam ederken Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan 34 sağlık çalışanının 3 yıl meslekten men edildiği öğrenildi.