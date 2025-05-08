Yeni papa seçildi

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni Papa olarak seçildiği ve "Papa 14. Leo" adını aldığı açıklandı.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin (Konklav) 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Beyaz dumanın çıkmasının ardından yeni Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Prevost'un yeni Papa olarak seçildiğini duyurdu ve "Papa 14. Leo" adını aldığını açıkladı.

Yeni Papa 14. Leo, ilk konuşmasında barış vurgusu yaptı. Konuşmasında Papa Franciscus'u da anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.

2014'te Papa Francis tarafından Chiclayo Piskoposluğu’nun apostolik yöneticisi olarak atanan Prevost 2015’te piskopos olarak görevlendirildi.

Prevost, 1982’de rahip oldu. 1985’te Peru’da görevlendirilen Prevost, uzun bir süre misyonerlik faaliyetlerinde bulundu.

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955 tarihinde ABD’nin İllinois eyaletinin Chicago şehrinde dünyaya geldi. Prevost'un babasının Fransız, annesinin ise İtalyan olduğu biliniyor.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 Papa'dan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir Papa seçilmiş ve Arjantinli olan Papa Franciscus olmuştu.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Bu arada, yeni Papa'nın 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Prevost, 1977'de Villanova Üniversitesinde matematik okuyarak burada lisans eğitimini tamamladı.

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Prevost İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce dillerini konuşurken; Latince ve Almanca okumalar yapabiliyor.

TRUMP'TAN TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, papa olarak seçilen ilk ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, "Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı.

Trump, "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, X hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ı "papa" olarak gösteren bir görsel paylaşmıştı. Görsel birçok eleştiri alırken, ABD Başkanı Donald Trump görselle bir alakası olmadığını ifade etmişti.

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile polemik

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 29 Ocak'ta Fox News'e verdiği mülakatta "Hristiyanlıkta bir kavram vardır, ailenizi seversiniz, sonra komşunuzu seversiniz, sonra toplumunuzu seversiniz, sonra yurttaşlarınızı seversiniz, sonra da dünyanın geri kalanına öncelik verirsiniz. Aşırı solun büyük bir kısmı bunu tamamen tersine çevirmiştir." diye konuşmuştu.

Prevost ise X hesabından yaptığı paylaşımında Vance'in açıklamasına karşılık, "JD Vance yanılıyor: İsa bizden başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor." ifadesini kullanmıştı.