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Yeni İnfaz Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında da açık cezaevinde bulunan yaklaşık 45 bin kişi 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak.

15 bini kapalıdan 30 bini açıktan olmak üzere 45 bin hükümlü ise tahliye edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KANUN METNİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...