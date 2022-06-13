Yeni hafta nasıl geçecek?

Yazısında, "Bu durumu değiştirmek için sözü uzatmadan 3 şey yapabiliriz" diyen Öztel, şöyle devam etti:

"Yağmur suyunu toplamak ve çatılardan caddelere vermemek. Zaten toprağa temas etmeyen suyu yetersiz mazgallarla tahliye etmeye çalışmak yerine en başta o suyu biriktirmek (hem bu su bahçe ve sulama işlerinde kullanılabilir ki Türkiye şehirlerde sulamaya ciddi oranda suyunu heba eden bir ülke. Sünger şehir yani geçirimli yüzeyleri olan, suyun birikim hızını düşüren caddeler ve sokaklar planlayabiliriz.

Geçmişte akarsu ve dere yatağı olduğu bilinen bölgede eğer yerleşim yapılmak isteniyorsa bu yerleşim su basman seviyesi kavramına uygun yapılabilir. Gerçekleşmiş tarihi kayıtlardaki en büyük yağmurun yükseleceği seviye, derenin taşabileceği alan hesaplanarak binaların mimarisini buna göre yapabiliriz.

Meteorolojik uyarıları dikkate almak ve her uyarının muhakkak gerçekleşmeyebileceğini hatırlamak çok işimize yarayacak. Hayati tehlike oluşturan hava koşullarını sık yaşayan bir coğrafyada bulunuyoruz. Özellikle radar ve uydu görüntülerini bireysel olarak akıllı telefonlarımızda bulabilir, yağmur ya da dolu yağışı nereyi vuracak kısa vadede önümüzü bu araçlarla görebiliriz.

Bu hafta Anadolu genelinde üstelik yine Ankara’da kuvvetli olmak sağanaklar ve muhtemel hortum ve dolu yağışları görebiliriz. Pazartesi ve Salı gün içinde ve özellikle akşam saatleri yaklaşırken gök gürültülü yağış ve kısa süreli fırtınalar neredeyse her bölgede hayatı olumsuz etkileyebilir. Sakarya’dan Artvin’e, Muğla’dan Hatay’a, Ankara’dan Sivas’a geniş alanlar gök gürültülü yağmurlarla ıslanacak. Güneydoğu ve Marmara-Ege kıyıları hariç neredeyse her yerde yağmur bekliyoruz desek yeridir. Bu yağışları günü güne takip etmek ve uyarı yapılan alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

İstanbul’da hafta çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli geçecek ama Trakya ve Marmara’nın güney kesimlerinde gök gürültüsü şimşek yine eksik olmayacak. Hava sıcaklıkları Marmara’da 25 dereceyi pek aşmıyor, gece 18-19 dereceye kadar serinleyen hava sağ olsun rahat uyutuyor. En azından uykumuz bir de bunaltıcı hava yüzünden kaçmıyor diyelim.

Hafta ortasından itibaren Doğu Karadeniz hariç kuzey kesimde havanın daha güneşli olmasını bekliyoruz ancak bu kez güney sahillerimiz (Antalya-Adana hattı Salı ve Çarşamba günleri) yaz yağmurlarıyla ıslanacak. Yakın zamanda düşen şiddetli sağanaklar sebebiyle başta Ankara olmak üzere sel, su baskını ve hortum-dolu hadisesi yaşayan herkese geçmiş olsun, daha iyi bir hafta geçirmek dileğiyle."

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