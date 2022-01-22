Yeğenden amcaya müebbetlik iftira!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde 3 Haziran 2014´te Cemal Uzun, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay tarihinden 2 hafta önce nişanlanan kızı Adeviye H. (15) ise kolundan ve karnından bıçaklandı.
ÖNCE ŞÜPHELİLERE ULAŞILAMADI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Adeviye H., ifadesinde kar maskeli kişilerin altınlarını çalmaya kalkıştığını, bu sırada kolundan ve karnından bıçaklandığını, odasından çıkan babasının da çıkan arbedede vurularak öldürüldüğünü söyledi. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.
"OLAYLA HİÇBİR ALAKAM YOK"
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında dosyayı yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde bine yakın kişiyle yüz yüze görüştü. Ekipler, aile bireyleri üzerinde yoğunlaştı. Olay sırasında bıçaklanan, sonraki dönemde ise evlenen Adeviye H. ifadesinde, "Babam, nişanlımla uygunsuz konuşmalarımı duydu. Ardından kavga etmeye başladık, nişanda takılan altınları istedi, sonra da nişanı atacağını söyledi. Tekme attım. O da beni bıçakladı. Sonra amcam sesi duyunca geldi. Holde babamla konuşup bir odaya kilitledi. Ardından da amcamın elinde bir tüfek gördüm" dedi.
KARDEŞİ ÖLDÜRMEKTEN AĞIR MÜEBBET İSTENDİ
Ekipler, Cemal Uzun´un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ile onun eşi Nejla Uzun'u gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şüphelilerden Nuri Uzun, tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Nuri Uzun hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"GERÇEK KATİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUM"
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Uzun'un yargılanmasına devam edildi. Davanın 3'üncü duruşmasında sanık Uzun ile ölen Cemal Uzun'un müşteki yakınları hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Nuri Uzun'un 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Nuri Uzun ise, savcılık ifadelerini tekrar edip, ağabeyini öldürmediğini belirterek, "Benim olayla hiçbir alakam yok. Suçsuzum. Ağabeyimin gerçek katillerinin bulunmasını istiyorum. Polis, bana 3 gün boyunca baskı yaptı. Ben, kesinlikle ağabey katili değilim. Polisler bir senaryo yazdılar, haya bölgemi sıkarak, bana baskı yaptılar. Gerçek suçluların bulunmasını istiyorum" dedi.
"AMCAMIN ADINI VERDİM"
Önceki duruşmada, olayda bıçakla yaralanan Cemal Uzun'un kızı Adeviye H., polisin baskısıyla amcasının ismini verdiğini iddia ederek, "Amcam, suçsuz yere 3 aydır cezaevinde. Amcamın başını yaktım. Polislerin baskısıyla ifade verdim. Yalvarırım, amcamı tahliye edin. Amcam, olay günü bize bir şey yapmadı. Polisin baskısıyla bu şekilde söyledim. Amcam, suçsuz. Onun başını ben yaktım. Ona iftira attım. Bu yüzden intihar etmeyi bile düşündüm. Amcamın yüzüne bakmaya utanıyorum. Vicdan azabı çekiyorum" ifadelerine yer verdi.
"BENİM OĞLUM KATİL DEĞİL"
Uzun kardeşlerin annesi Havva Uzun da duruşmada, "Oğlum katil değil. Bize acıyın. Eğer Nuri katil olsa size ellerimle teslim ederim. Oğlum suçsuz" dedi.
"GERÇEK KATİLLER DIŞARIDA BİZE GÜLÜYORDUR"
Uzun kardeşlerin kız kardeşi Ş.U. ise, "Ağabeyimin katili dışarıda elini kolunu sallayıp gezerken, benim diğer kardeşim ise cezaevinde yatıyor. Ağabeyimin gerçek katilleri bizim içinde bulunduğumuz bu duruma eminim ki gülüyordur. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Yargılayacaksanız hepimizi yargılayın" diye konuştu.
KARAR AÇIKLANDI
Sanık Nuri Uzun, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, suçlamaları reddeden Nuri Uzun'u, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ardından da 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü.
"YALVARIRIM AMCAMI BIRAKIN"
Davada 3 kez ifade değiştiren Adeviye H., karar sonrası ağlayarak, "Anne, benim yüzümden oldu. Amcamı ben mağdur ettim. Yalvarırım bırakın" dedi.
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