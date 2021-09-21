La Palma'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor!

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor.

19 Eylül günü yanardağ patladıktan sonra dev lav nehirleri yavaşça denize doğru yuvarlandı. Acil tahliye önlemleriyle can kayıplarının önüne geçildi.

Drone ile çekilen görüntülerde lavların yemyeşil kırsalda evlere doğru gittiği, bahçeleri ve havuzları adeta yuttuğu görüldü.

Bilim insanları son günlerde Palma adasındaki volkanik bölgeyi binlerce küçük depremin meydana gelmesiyle sebebiyle izliyordu. Yetkililer 5 bin 500 kişiyi hızla tahliye etti. Yanardağın lavlarının yerleşim birimine kadar ulaşmasıyla yamaçlarda 100'den fazla evi yok oldu.

Bilim insanları lav akıntılarının haftalar veya aylarca sürebileceğini söylüyor, ancak yerel halk için acil tehlike sona ermiş gibi görünüyor.

İnsanların büyük ölçüde çiftçilikle geçindiği La Palma'daki yetkililer, volkanik külün düştüğü geniş alanlardaki insanlara kapıları ve pencereleri kapalı olarak içeride kalmalarını söyledi.

Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresinden (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada, La Palma Adasında oluşan iki ayrı çatlak ve 8 yanardağ ağzından lavların çıkmaya devam ettiği kaydedildi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.