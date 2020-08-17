AA

Tokat'ta yaşayan bir kişi, cinleri olduğunu iddia eden sanıkla iletişime geçip, borç verdiklerinden alacaklarını tahsil edemediğini anlattı. "Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulurum" diyerek olayı çözeceğini söyleyen falcının 2 bin lira istenmesi üzerine 700 lira veren kişi, alacaklarının tahsil edileceği vaadi boşa çıkınca şikayetçi oldu. Açılan davada Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine hükmetti.

YARGITAY, VERİLEN KARARI BOZDU

AA'da yer alan habere göre temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Sanığın, mağduru dini duygularını kullanarak hileli hareketlerle dolandırdığı sonucuna ulaşan Daire, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158/1-a maddesi gereğince "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesini bozma nedeni saydı.

3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS VERİLİYOR

TCK'nin 158/1-a maddesi kapsamında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.