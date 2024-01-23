Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosya sonuçlandırıldı

        Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosya sonuçlandırıldı

        Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleri ile ceza ve hukuk genel kurullarında geçen yıl 264 bin 254 dosya karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay'da 264 bin dosyada karar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararında, Yargıtay'ın 2023'teki dosya sayılarına ilişkin veriler yer aldı.

        Buna göre Yargıtay'ın ceza dairelerinde 2022'den 2023'e devreden dosya sayısı 292 bin 374, 2023'te gelen dosya sayısı ise 195 bin 696 oldu. Ceza dairelerinde geçen yıl 146 bin 655 dosya karara bağlanırken, derdest dosya sayısı ise 341 bin 415 olarak kayıtlara geçti.

        Yargıtay 4. Ceza Dairesi geçen yıl 26 bin 608 kararla en fazla dosyayı sonuçlandıran daire oldu.

        Yargıtay Hukuk Dairelerinde ise 2022'den 2023'e 63 bin 439 dosya devrederken, 119 bin 50 dosya da 2023'te bu dairelere intikal etti. Yargıtay hukuk dairelerince 2023'te 115 bin 489 dosya karara bağlandı, derdest dosya sayısı ise 66 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Hukuk daireleri arasında 2023'te en fazla karar 20 bin 631 ile iş davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verildi.

        Yargıtay Ceza Genel Kurulu geçen yıl 709, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 1401 karara imza attı.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 2023'te 181 bin 133 dosyaya ilişkin tebliğname hazırlayarak ilgili dairelere gönderdi. Başsavcılığın 31 Aralık 2023 itibarıyla derdest dosya sayısı ise 22 bin 7 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Habertürk Anasayfa