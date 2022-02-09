Yanlış anladılar! Linç ediyorlardı!

İHA

Son dakika haberler... Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

ADLİYEYE GİDERKEN TARTIŞTILAR

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı.

KADIN TARTIŞIRKEN BAYILDI

Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

VATANDAŞ, KOCAYI DÖVMEYE BAŞLADI

Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Kadının kocası, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi.

DARP EDENLERİN İFADESİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan, boşanma aşamasındaki kocanın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.