Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu da görev yapmış tüm eski valiler hakkında soruşturma açılması için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Habertürk’e konuşan Gençbay, “İl Özel İdare görevlilerinin yargılandığı bir davada, il özel idaresinin başı olan Bolu’da görev yapmış tüm valilerin de haklarında soruşturma açılması için izin verilerek yargılanmaya dahil edilmesini isterken, Belediye’de en üst ita amiri pozisyonundaki Belediye Başkanı’nda benzer sorumluluk kapsamında olduğu kanaatindeyim. Bu yöndeki çalışmalarımız ve başvurularımız ileriki günlerde gündeme gelecektir” dedi.

Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, davada verilen kararı değerlendirirken, "Bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre dünya ve Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu’da hakimler olduğunu bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular” ifadesini kullandı.

“HERKES, ATTIĞI İMZAYA SAHİP ÇIKSIN” Yargılama sonucu ceza alan kamu görevlilerinin herkes için ibret alınması gerektiğini de vurgulayan Gençbay, “Herkes attığı imzanın, verdiği kararın sorumluluğuna katlanacak. Adam kayırma, rüşvet veya tehditle kimse görevinin gereklerini yerine getirmekten çekinmemeli. Görevinin gereğini yerine getirmeyenler yüzünden evlatlarımızı kaybettik” diye konuştu. İTFAİYE ERİ NEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI? Grand Kartal Oteli yangınıyla ilgili itfaiye erinin aldığı cezaya ilişkin yanlış bir kanı olduğunu belirten Gençbay, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itfaiye eri İrfan Acar ile ilgili neden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini şöyle anlattı: “Bolu Belediye başkanı, karar verildikten sonra defaten ve her vesile ile bu konuyu gündeme getirip otelde yangınla ilgili eksiklik tespit eden itfaiye erinin de aynı cezayı aldığını, otelden kaçan genel müdürün de aynı cezayı aldığını ileri sürerek ‘Adalet bunun neresinde?’ diye sormaktadır. REKLAM İtfaiye eri İrfan Acar, oteldeki yangınla ilgili tespitleri yaptığı için yargılanmamış, bunun için ceza almamıştır. Ceza almasının nedeni şudur: Yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan bir otel için işletme sahipleri tarafından talep edilen yangına uygunluk belgesi üzerine belediye görevlendirilen itfaiye eri İrfan Acar, otelde 16 Aralık 2024'te keşif ve incelemelerde bulunmuştur. 9 başlıktan 8'inde yangın güvenliği açısından olumsuzluk tespit etmiştir. Tespit ettiği olumsuzlukları hem belediyeye bildirip kayıt altına aldırmış, hem de gereği için işletme sahiplerine duyurmuştur. Bu aşamadan sonra yapılması gereken, işletme sahiplerine 15 gün süre verip tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlanması, bunun sağlanmaması durumunda da işletmenin faaliyetlerinden Men edilmesi için ilgili yerlere durumun bildirilmesidir. itfaiye eri İrfan Acar, bunları yapması gerekirken bunları yapmamıştır. Bu tespitlerden 8 gün sonra işletme sahipleri ile belediye yetkililerinin müzakeresi sonucu işletme sahiplerinden ‘talebini geri çekme’ dilekçesi alınmış, bu talep 3 günlüğüne itfaiye müdür vekili olarak görevlendirilen İrfan Acar tarafından kabul edilip, Belediye Başkan Yardımcısı’nın onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. Tespit edilen hususlar, yangın güvenliği ile ilgili konular bu başvurusunun geri çekilmesi gerekçe gösterilerek yerine getirilmemiş ve Belediye hareketsiz kalmıştır. Belediye yetkilileri, bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir icrai faaliyet içerisinde girmemişlerdir. İşte, itfaiye erinin cezalandırılmasına bu davranış neden olmuştur. Olası kast nedeniyle verilen cezaların bağlandığı, olası kastın sebeplerinden biri de bu eylemlerdir. İtfaiye eri dahil, belediye görevlileri bu eksikliklerin giderilmemesi halinde otelin yanacağını, otelde yangının çıkacağı bilgisi ve donanımına sahip oldukları halde, buna rağmen ‘ne olursa olsun’ mantığıyla hareket edip sonucu kabullenmişlerdir.

Sonrasında itfaiye eri İrfan Acar, daha da vahim bir şey yaparak, yangın güvenlik önlemleri açısından son derece yetersiz olduğunu tespit ettiği Otel içinde bulunan 70 metrekare büyüklüğündeki bir kafeye yangına uygunluk belgesi düzenlemiştir. İkinci büyük hatayı da böylece yapmıştır.” BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN DA MAHKUM OLACAK MI? Gençbay, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bu davada “Sanık”sıfatıyla yargılanması gerekiyor muydu?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Sayın Bolu Belediye Başkanı, itfaiye eri ile ilgili verilen kararı eleştirerek, kararın adil olmadığını ileri sürmektedir. Belediye başkanı, yangının olduğu gün dahil, duruşma boyunca günlerce Bolu'da kalan ve faciadan etkilenen ailelerin yanına gidip bir gün bile acılarını paylaşmamış, bir gün bile duruşma salonuna katılmamıştır. Belediye Başkanı aynı zamanda dosyanın içeriğine vakıf olmamasına rağmen, belediye görevlilerinin suçsuz olduğu ve verilen cezaların adil olmadığını belirtmiştir. Bunu müşteki aileleri olarak yanlış buluyoruz. İl Özel İdare görevlilerinin yargılandığı bir davada, il özel idaresinin başı olan Bolu’da görev yapmış tüm valilerin de haklarında soruşturma açılması için izin verilerek yargılanmaya dahil edilmesini isterken, Belediye’de en üst ita amiri pozisyonundaki Belediye Başkanı’nda benzer sorumluluk kapsamında olduğu kanaatindeyim. Bu yöndeki çalışmalarımız ve başvurularımız ileriki günlerde gündeme gelecektir.”