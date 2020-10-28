Hatay'dan çok acı görüntüler!

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki mevkiinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre, yangının başladığı Sarıseki mevkiinde yapılan incelemelerde ise yangının büyüklüğü ortaya çıktı.

Hektarlarca alanın yandığı, evlere kadar ulaşan yangında çok sayıda hayvanda feci şekilde can verdi.

Yürek burkan görüntülerde alevlerden kaçamayan çok sayıda kaplumbağa ile birlikte kertenkele, arı ve karıncalar da öldü.