13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde yaşanan savaş, doğa katliamı ve şiddet olaylarına karşı gerçekleştirdiği ilginç eylemlerle gündeme gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan´da farklı bir protestoya imza attı.
AĞAÇLARI KENT MERKEZİNE TAŞIDI
DHA'da yer alan habere göre geçtiğimiz ay kentin kuzeyinde bulunan Kırklar Tepesi´nde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alana giden Kavukçu, burada yüzünü ve vücudunu siyaha boyadı, daha sonra yangında zarar gören ağaçları farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezine taşıdı.
VATANDAŞLAR DA ALKIŞLADI
Vatandaşların şaşkın bakışları altında sırtında yanan ağaç dalları ile yürümeye çalışan Kavukçu Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı´na ulaştı. Zaman zaman mola veren Kavukçu´ya vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.
Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından kent merkezine taşıdığı ağaçların üzerinde bir süre sessizce oturdu. Çevresinde biriken kalabalık Kavukçu´nun eylemini meraklı gözlerle izledi.
"ORMANLARIMIZ İÇİN BİR SES DUYURMAK İSTEDİM"
Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir eylem yaptığını ifade eden Prof. Dr. Kavukçu; "Bu kentte bu yaz irili ufaklı 20 civarında yangın çıktı, tahribat var, kimi zaman bilinçli, kimi zaman bilinçsiz. Türkiye´nin birçok kentinde yangın çıktı. En son İzmir´de olan yangında ormanların yandı, bununlar birlikte canlıların yok oldu. Brezilya´daki yağmur ormanları yangınını tüm dünya endişe ile izliyor. Bu yaşananlar ile ilgili bir ses duyurmak istedim. Sanatçı olarak bunu görebildiğim için, daha önce yaptığım performanslara bir yenisi daha eklemeye çalıştım. Hem doğa adına hem de insan adına bir söz söylemek istedim" dedi.
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