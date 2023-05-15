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Yağışlar geri dönüyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcak geçecek iki günün ardından yağışların geri döneceğini kaleme aldı

Giriş: 15.05.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yağışlar geri dönüyor
Yağışlar geri dönüyor
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Bu hafta yaz gibi sıcak iki günün ardından bahar sağanakları geri dönecek görünüyor. Salı öğleden sonra önce Ege’nin iç kesimlerinde, salı akşamı ve gecesi Marmara-Trakya hattında yer yer de kuvvetli olmak üzere yağmur bekliyoruz.

Bu sırada gökyüzüne bakınca sarımtırak tonlarda bulutluluk görüyoruz, Cezayir-Libya üzerinden esen (üst seviye) rüzgârlarıyla yoğunlaşan toz konsantrasyonu beklenen yağmurlarla azalacak, hava yine temizlenecek.

Yağışlar da tıpkı bu ısınma gibi biraz kuvvetli, çarşamba sabahı erken saatlerde İstanbul-Yalova-Eskişehir arasında sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Bu geniş alan içinde lokal olarak yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi hadiseler de yaşanabilir. İstanbul bu yağmurlarla 24°C’den 18°C’ye geriliyor, bu da şehir için bu tarihte mevsim normalleri sayılır.

Ege ve İç Anadolu bu yılın şimdiye kadarki en sıcak 2 gününü geçiriyor, sıcaklıklar gölgede 30°C’lere ulaşıyor. Doğu Akdeniz’de ise salı ve çarşamba 35°C’ye kadar yükselebilir. Çarşamba gün içinde başkent Ankara’da (Özellikle kuzey ilçelerde) kuvvetli sağanak ihtimali var, yine lokal olarak dolu yağışları görülebilir.

Perşembe günü Marmara-Karadeniz-İç Anadolu (kuzeyi) arasında kuvvetli bahar sağanakları görünüyor. Ankara-Kastamonu arası bu yağmurlardan perşembe en çok etkilenen alan olabilir. Samsun-Ordu arasında da perşembe yağmurlu geçecek.

Cuma ve cumartesi günleri yağışlar zayıflayarak perşembe ile benzer alanlarda etkili olabilir. Tüm bu güneşli ve yağmurlu saatler arasında sıcaklıklar bir azalıp bir yükselecek ama örneğin İstanbul için bu aralık 24°C ila 17°C arasında salınacak görünüyor. Uzun vadeli hava tahminleri ilkbahar bu yıl yaza dönmek için acele etmeyecek şeklinde bir tablo çiziyordu, şimdilik bu durum geçerli ve haziran ayının ilk haftaları da serin havayı ara sıra ensemizde hissedebiliriz. Sağlıkla geçsin, iyi haftalar.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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