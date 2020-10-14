Olayda ilçede bulunan yağ fabrikasının arka bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve ambalajlanmış zeytin yağlarının da alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

İHA'da yer alan habere göre, henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler müdahale etti.

Yangında paketlenmiş zeytin yağları ile zeytin yağı paletleri kullanılamaz hale geldi. Yangında fabrikada büyük maddi hasar da meydana geldi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.