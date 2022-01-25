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Son dakika: Xavi Hernandez Barcelona’da 7 yıldızı gönderiyor!

Xavi Hernandez Barcelona’da 7 yıldızı gönderiyor! Galatasaray istemişti…

Barcelona eski günlerini aratıyor! Xavi'nin teknik direktör olarak göreve başlamasıyla birlikte yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapan Barcelona, devre arasında 7 oyuncusuyla yollarını ayırıyor. İşte detaylar...

25.01.2022 - 09:44 | Güncelleme: FUTBOL

  • Barcelona, son yıllarda eski günlerini aratıyor. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da şampiyonluklardan uzak kalan Barcelona, sezon başında Lionel Messi'yi de kaybetmişti.

  • Sezona Ronald Koeman ile giren İspanyol devi, kötü sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yollarını ayırdı. Daha sonra ise takımın başına bir başka efsane, Xavi Hernandez getirildi.

  • Xavi'nin yönetiminde yeniden eski günlerine dönme planları yapan Barcelona, devre arasında büyük bir transfer harekatına başlayabilir. 

  • İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Diario Sport, Xavi'nin 7 oyuncunun gönderilmesini istediğini yazdı. İspanyol çalıştırıcı, hazırladığı listeyi yönetime sunarak bu oyuncular gönderilsin dedi.

  • İşte Barcelona'nın devre arasında yollarını ayırmayı planladığı yıldızlar:

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